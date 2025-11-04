Se resolvió la duda. Finalmente la Liga Profesional de Béisbol Colombiano sí se jugará con cinco equipos y no con solo cuatro. Leones de Barranquilla pudo resolver sus inconvenientes económicos y competirá en la temporada 2025-2026.

La noticia fue anunciada por Pedro Salzedo Salom, presidente de Diprobeisbol, este martes al mediodía, en contacto con el programa ‘En la jugada con EL HERALDO’.

Estaba por confirmarse si la franquicia que pertenece a Édinson Rentería, hermano del legendario exgrandesligas Édgar Rentería, podría participar en el torneo ante unas dificultades financieras que presentaba. Se esperaba que se formalizara la llegada de un patrocinador.

Según lo expresado por Salzedo Salom, la capital del Atlántico contará con dos equipos en el campeonato, como ha sido costumbre en los últimos años, antes con Gigantes y después con Leones.

Los felinos compartirán sede con los Caimanes de Barranquilla, el equipo más ganador en la historia del béisbol colombiano y actual campeón. Vaqueros de Montería, Toros de Sincelejo y Tigres de Cartagena son los otros conjuntos que entrarán en la competencia, prevista a iniciarse el 28 de noviembre.

Todavía está por anunciarse el calendario oficial de los juegos de la campaña, que esta vez será recortada por los compromisos de la selección Colombia en eventos internacionales, según explicación de Salzedo Salom.