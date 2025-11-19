El Club de Béisbol Profesional Los Leones S.A. confirmó este martes que no participará en la temporada 2025–2026 de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano (LPBC), decisión que vuelve a reducir el campeonato a cuatro equipos cuando todo apuntaba a que finalmente serían cinco los participantes.

La noticia se produce días después de que Pedro Salzedo Salom, presidente de Diprobeisbol, anunciara —en diálogo con el programa En la jugada de EL HERALDO— que la novena barranquillera había resuelto sus inconvenientes económicos y competiría en el torneo, a la espera de que se formalizara la llegada de un patrocinador que garantizara su continuidad.

Durante semanas se mantuvo la incertidumbre sobre si la franquicia, propiedad de Édinson Rentería, hermano del legendario exgrandesligas Édgar Rentería, podría unirse al campeonato. La expectativa creció al conocerse que la capital del Atlántico volvería a contar con dos equipos, como había ocurrido en los últimos años, primero con Gigantes y más recientemente con los mismos Leones.

Sin embargo, en un comunicado divulgado este martes, el club informó que no participará en la próxima campaña “debido a motivos ajenos al ámbito deportivo”. La organización explicó que desde marzo venía realizando gestiones comerciales con entidades públicas y privadas, pero no logró asegurar los recursos necesarios para competir.

“A pesar de los esfuerzos, no se logró obtener el apoyo necesario para garantizar nuestra participación en el torneo 2025–2026”, señala el documento. El equipo agradeció a sus aficionados y reiteró que trabajará para regresar en la temporada 2026–2027 “fortalecido y con nuevas oportunidades”.

Con la salida de Leones, la LPBC volverá a su esquema de cuatro equipos: Caimanes de Barranquilla, Vaqueros de Montería, Toros de Sincelejo y Tigres de Cartagena. Los felinos, en caso de haber participado, habrían compartido sede con los actuales campeones y máximos ganadores del béisbol colombiano.

La temporada está prevista para iniciar el 28 de noviembre, aunque el calendario oficial aún no ha sido anunciado formalmente. Según explicó Salzedo Salom, el campeonato tendrá un formato recortado debido a los compromisos internacionales de la selección Colombia en las próximas semanas.

