El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez vivió un ambiente vibrante durante la rueda de prensa del Metro Sport Fest, un evento que promete marcar historia en el calendario deportivo del Atlántico y que se correrá el próximo sábado 6 de diciembre de 2025.

En medio de un escenario cargado de energía, medios de comunicación, deportistas, autoridades y representantes de empresas aliadas conocieron los detalles de una iniciativa que busca fusionar deporte, música, gastronomía y diversión en una jornada abierta a toda la familia barranquillera.

Organizado por Focus The Athlete Experience, con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, a través de Indeportes Atlántico, el Metro Sport Fest será el último gran evento deportivo que se realizará sobre la pista atlética del Metropolitano antes de su renovación, ofreciendo a los participantes una experiencia irrepetible.

El director del evento, Kevin Toro, explicó que el objetivo del festival es combinar la emoción de correr con el disfrute del entorno y la convivencia entre familias, deportistas y público en general.

“Este festival no será solo una carrera, sino una experiencia para todos. Queremos que las familias corran juntas, que los niños vivan su primer 2K, que los deportistas sientan la emoción de recorrer la pista del Metropolitano y que todos celebremos el deporte con música y buena energía. Es la despedida de una pista que ha sido testigo de grandes momentos para el Atlántico, y queremos hacerlo de la mejor manera: corriendo, bailando y sonriendo”, afirmó Toro.

El evento ofrecerá un formato innovador con las carreras 2K Kids, 5K y 10K, sesiones de actividad física y bienestar, un Run & Cycle Food Fest con oferta gastronómica saludable y recreativa, además de un show musical en vivo con DJ, luces y presentaciones que darán cierre a la jornada con el espíritu navideño que caracteriza la temporada.

Por parte del Distrito, el secretario de Recreación y Deportes, Daniel Trujillo, destacó la importancia del Metro Sport Fest dentro de la agenda deportiva que impulsa la administración.

“Barranquilla sigue demostrando que el deporte no solo se practica, sino que se vive con pasión. Este tipo de eventos fortalecen el tejido social, promueven hábitos saludables y hacen del deporte una celebración abierta a todos. La pista del Metropolitano se despide en grande, con un evento que quedará en la memoria de la ciudad”, expresó el funcionario.

La presentación también sirvió para reafirmar el trabajo conjunto entre el sector público y privado en la promoción de la actividad física y la recreación. El director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo, resaltó el valor simbólico de realizar un evento que une la alegría barranquillera con el compromiso institucional de fortalecer la práctica deportiva.

“El Metro Sport Fest es una muestra de cómo, cuando el sector público y privado trabajan juntos, se logran iniciativas que transforman vidas. El Atlántico tiene una identidad deportiva muy fuerte y este festival es una forma de rendir homenaje a todos los que aman el deporte y lo hacen parte de su vida cotidiana”, afirmó Urquijo.

Desde el sector privado, el representante de Sudapp, Christian Bravo, aseguró que apoyar este tipo de proyectos hace parte de la filosofía de la empresa, enfocada en impulsar el bienestar integral y la actividad física como estilo de vida.

“Nos entusiasma ser parte de un evento que inspira movimiento, alegría y salud. El deporte une, transforma y nos recuerda que en equipo todo es posible. Sudapp se une a esta fiesta para seguir promoviendo el bienestar y el deporte como parte de nuestro estilo de vida”, comentó Bravo.

Entrega de zapatillas a atletas del Atlántico

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega simbólica de más de 30 pares de zapatillas deportivas a atletas de la Liga de Atletismo del Atlántico, una iniciativa liderada por Indeportes Atlántico en alianza con Focus The Athlete Experience, como muestra del compromiso con el desarrollo y bienestar de los deportistas del departamento.

Durante el acto, los asistentes aplaudieron la labor y el talento de los 31 atletas beneficiados, entre ellos medallistas de Juegos Nacionales, campeonatos infantiles, sub-20 y de mayores, quienes representan al Atlántico en pruebas como 100 metros planos, salto con pértiga, jabalina, vallas y salto triple, entre otras.

El velocista Neiker Abello, especialista en pruebas de 100 y 200 metros, agradeció el apoyo recibido y destacó el valor de este tipo de gestos.

“Estas entregas significan mucho para nosotros. Más allá del calzado, es sentir que hay instituciones que nos respaldan, que creen en lo que hacemos y en nuestros sueños. Entrenamos todos los días para representar al Atlántico con orgullo, y recibir este apoyo nos motiva a seguir esforzándonos”, afirmó.

El Metro Sport Fest se correrá el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 5:30 p.m. en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y contará con la participación de más de 1.500 corredores y 3.000 acompañantes, en una jornada que promete convertirse en una verdadera fiesta de integración.

El evento contará con una distancia de 2 kilómetros dedicada exclusivamente a los niños entre 0 y 14 años. A partir de los 14 años en adelante, los participantes podrán inscribirse en las distancias de 5K y 10K.

El valor del kit de 2K (niños) es de $90.000, mientras que el de 5K tiene un costo de $160.000 y el de 10K de $190.000.