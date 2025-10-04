En el minuto 96, Estevao decidió este sábado a favor del Chelsea el partido contra el Liverpool (2-1) y se presentó en sociedad en la Premier League.

Ha nacido una estrella, viene de Brasil y solo tiene 18 años.

La carrera de Enzo Maresca por la banda para unirse a las celebraciones, recordando al mejor José Mourinho, resumió el momento de euforia para un Chelsea que se llevó el triunfo en el minuto 96 y aumentó a tres las derrotas seguidas del Liverpool, que parece haber descarrilado en este inicio de temporada.

Y eso que hasta ese minuto 96 parecía que el empate no era malo para el campeón inglés. Un golazo de Moisés Caicedo y un tanto de Cody Gakpo tras una exquisitez de Alexander Isak dejó en manos de Estevao la definición de un partidazo en Stamford Bridge.

Arne Slot, que dejó en el banquillo una buena ristra de millones con Florian Wirtz, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, fue espectador de lujo del golazo de la jornada, un disparo de Caicedo desde 25 metros directo a una escuadra.

Delante de Virgil Van Dijk, el ecuatoriano se inventó el misil del día para firmar su tercer gol esta temporada, más de los que marcó en sus tres campañas en el Brighton & Hove Albion.

Un tanto, además, especial para él, porque lo hizo ante un Liverpool por el que estuvo cerca de fichar en su día antes de decidirse por el Chelsea.

Pese a este gol, lo cierto es que el Chelsea hizo muy poco más en ataque, conducido por un paupérrimo Joao Pedro, y fue el Liverpool el que más buscó la portería contraria.

Slot en el descanso hizo un cambio con intenciones. Quitó a Conor Bradley, amonestado, y metió a Wirtz en el centro del campo, bajando a Dominik Szoboszlai en el lateral derecho. Cambio ofensivo que estuvo cerca de darle resultado nada más reanudarse el partido cuando el alemán se inventó un pase con el exterior para habilitar a Mohamed Salah dentro del área. Extraño en él, el egipcio no encontró ni portería.

Salah se redimió al iniciar la jugada del 1-1 con un centro que bajó de forma exquisita y quizás no intencionada Isak, dejando en boca de gol a Gakpo para fusilar a Robert Sánchez.

El empate bajó revoluciones a ambos equipos, más preocupados por no perder que por ganar, pero si alguno mereció los dos puntos adicionales fue el de Maresca.

Estevao, que había salido a quince minutos del final, ya había probado a Mamardashvili con un disparo desde fuera del área y Enzo Fernández rozó la victoria con un cabezazo al palo en el minuto 92.

Pero la fiesta del Chelsea llegó en el 96, cuando Marc Cucurella se escondió entre los defensas y recibió un pase en la línea de fondo para de primeras soltar un centro horizontal y encontrar a Estevao en el segundo palo. El brasileño se lanzó con todo, batió al georgiano y desató la locura en el oeste de Londres.

Maresca, al que no le importaba recibir la segunda amarilla y acabar expulsado, recorrió toda la banda y se abrazó a sus jugadores tras una victoria importantísima para ellos. Les permite saltar hasta la sexta posición con once unidades, a cinco del líder, el Arsenal. Por poner contexto, el empate les hubiese dejado por detrás del Manchester United.

Para el Liverpool es la tercera decepción seguida. Derrota contra Crystal Palace, derrota contra Galatasary y derrota contra el Chelsea. Pierde el liderato en favor del Arsenal, al que tienen a un punto, pero lo más preocupante es la dinámica del equipo.