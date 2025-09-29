La polaca Iga Swiatek, primera cabeza de serie y número dos del mundo, avanzó este lunes a los octavos de final del Abierto de China tras la retirada de la colombiana Camila Osorio (n.83), que abandonó el partido por molestias físicas después de ceder el primer set por 6-0 en la pista central Diamond.

Swiatek dominó con claridad el primer parcial, en el que ganó el 64 % de los puntos y convirtió tres de sus cinco oportunidades de quiebre.

La polaca salvó las cuatro bolas de ruptura que enfrentó y mostró mayor consistencia en los intercambios, frente a una Osorio lastrada por las dobles faltas (cuatro) y con escaso rendimiento al segundo saque (25 % de puntos ganados).

El encuentro se interrumpió al inicio del segundo set, cuando Osorio, aquejada de problemas en el costado derecho, solicitó la intervención médica y optó por retirarse apenas 40 minutos después de comenzar la contienda.

La colombiana, que había alcanzado por primera vez la tercera ronda en Pekín tras derrotar a Ann Li y a la rusa Anna Kalinskaya, puso fin así a su mejor actuación en este torneo.

Swiatek, campeona en Pekín en 2023 y reciente ganadora en Seúl, acumula cinco victorias seguidas en la gira asiática.

La polaca buscará los cuartos de final del WTA 1000 pequinés ante la estadounidense Emma Navarro (n.17), en un cruce repetido dos veces en el circuito, con sendas victorias para Swiatek.