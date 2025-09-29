Sigue y sigue subiendo su nivel. El extremo José David Enamorado no para de brillar con Junior este semestre y fue la gran figura en el triunfo 2-0 ante el Deportivo Pasto, este domingo, en el estadio Metropolitano, por la jornada 13 de la Liga-II.

El futbolista reconoció que ha mejorado en su toma de ideas y eso le ha servido para mejorar sus números.

“Antes venía fallando mucho en el último pase. Gracias a Dios y al trabajo que venimos haciendo con el equipo, con el cuerpo técnico, he venido aprendiendo mucho más en eso, que era lo que más venía fallando”, destacó en rueda de prensa.

“Todo esto es gracias a la confianza que me brinda el cuerpo técnico, el profe. Hemos armado una familia, todos vamos para el mismo lado. He venido trabajando de la mejor manera, aprovechando las ocasiones que se nos brindan. Ahora es seguir trabajando, porque no debemos bajarle. Debemos seguir trabajando para seguir en la punta del campeonato, se nos vienen rivales que no regalan nada y debemos salir a buscar todos los partidos”, complementó.

El extremo, que ya lleva cuatro goles en el torneo y dos asistencias, afirmó que todo se debe al trabajo que ha venido realizando en el día a día.

“Muy contento, feliz por el trabajo que he venido realizando. A eso le he apuntado desde que arrancó el campeonato. Quiero aportarle al equipo mi grano de ataque en ataque y defensa. Debemos seguir por la senda del triunfo. Sabemos el equipo que tenemos, la capacidad de todos. Toca seguir, no aflojar y conseguir otros tres puntos para seguir líderes”, manifestó.

“Más que todo es el trabajo del día a día, la corrección que me da el profe siempre. Yo antes fallaba mucho en el último pase, llegaba claramente a gol y erraba en la última decisión. He venido mejorando eso y se ha reflejado. Gracias a eso le he podido aportar mucho al equipo en el campo. Ahora es cuando más toca seguir mejorando y trabajando fuertemente. Uno no puede fallar, porque son equipos que están preparados, que entrenan día a día y no te perdonan. Toca seguir mejorando y trabajando”, añadió.

Por último, José Enamorado habló de la sociedad que ha venido teniendo con Teófilo Gutiérrez en los últimos encuentros.

“Todos sabemos la calidad de jugador que es Teo. No es difícil jugar con un jugador que entiende bien el juego. A nosotros siempre nos tocaba entrar juntos al principio. Hemos tratado de buscar espacios en ataque, nos hemos asociado de buena manera. Hay una buena química, nos hemos sabido entender en el terreno de juego”, concluyó.