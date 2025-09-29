Caimanes de Barranquilla, mediante su Gerencia de Operaciones y Eventos, presenta su campaña de voluntariado para los interesados en colaborar con la organización sauria, de cara a la próxima temporada de béisbol profesional colombiano.

Caimanes está en búsqueda de gente talentosa, con ganas de experimentar cómo es el trabajo en un equipo profesional, lo cual engrosará su experiencia y que potencializará la dinámica en las labores de la organización.

Farid Pájaro, gerente de Operaciones y Eventos de Caimanes, expresó: “Básicamente, en el tema del voluntariado, Caimanes le va a abrir las puertas a los postulantes bajo su campaña ‘Caimanes Más Cerca de Ti’, donde le va a dar la oportunidad a jóvenes, adultos y personas de todas las edades que se quieran añadir a este voluntariado”.

Los voluntarios podrán hacer parte esencialmente de tres departamentos: Operaciones y Eventos, Comunicaciones y Prensa y Audiovisuales y Digital: “Le vamos a dar la oportunidad de aprender y de trabajar dentro de una organización; de poder desarrollar su parte profesional y aún impactar su vida personal en diferentes departamentos: operaciones, prensa, audiovisuales, comunicación, y van a tener sus beneficios, pero más que eso la oportunidad de ser parte de la novena colombiana más ganadora del béisbol nacional y de la Serie del Caribe”.

Es por eso, que idealmente, se busca personas afines a estas áreas, aunque todos son bienvenidos mientras demuestren las aptitudes para hacer parte de la convocatoria: “Con la campaña Caimanes Más Cerca de Ti, lo que queremos es estar cerca de nuestros fanáticos y que ellos estén cerca de nosotros por eso le vamos a abrir las puertas de la organización, conocer un poco más de ellos, los que están estudiando les va a servir mucho para su vida profesional y pues como tal ser parte de Caimanes que es lo que queremos con esta campaña, estar más cerca de nuestros aficionados”.

Caimanes habilitará un link por medio de sus redes sociales para que las personas que deseen candidatizarse lo hagan y tras finalizar los procesos de inscripción los diferentes departamentos realizarán un detallado proceso de selección de los voluntarios.