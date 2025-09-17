José Mourinho está a punto de ser nombrado como entrenador del Benfica, tras el despido de Bruno Lage después de perder sorpresivamente 3-2 ante el Qarabag en la Liga de Campeones, según informó este miércoles la cadena portuguesa RTP.

Por su parte el Benfica indicó en un comunicado que había llegado a un acuerdo para finalizar el contrato con Lage debido a la derrota en casa frente al conjunto azerbaiyano.

Asimismo, el presidente del Benfica, Rui Costa, aseguró que el club anunciaría inmediatamente al sucesor de Lage antes del partido de liga contra el AVS Futebol SAD el sábado.

“Quiero agradecer a Bruno por todo lo que intentó hacer, todo lo que hizo por el Benfica y todo el compromiso que mostró a lo largo de este año representando a nuestro club”, añadió Costa en rueda de prensa.