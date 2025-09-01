El Betis y el Manchester United han alcanzado un acuerdo para el traspaso al club andaluz del extremo brasileño Antony dos Santos, que firmará un contrato para cinco temporadas y por quien pagará unos 25 millones de euros más la mitad de una posible plusvalía en caso de venta, informaron a EFE fuentes de la operación.

Antony, de 25 años e internacional absoluto con Brasil en dieciséis ocasiones, ya militó como cedido en el Betis desde el pasado mes de febrero con un magnífico rendimiento (9 goles y 6 asistencias en 26 encuentros oficiales) que han llevado al club verdiblanco a apostar por su fichaje definitivo.

El atacante paulista, consciente de que no entraba en los planes de Rubén Amorim, el entrenador portugués del Manchester United, se ha mantenido firme todo el verano en su idea de volver al Betis, lo que ha facilitado las arduas negociaciones entre clubes que se han prolongado durante los dos últimos meses.

Formado en la cantera del Sao Paulo, Antony debutó en 2018 con el primer plantel y fue traspasado en el verano de 2020 al Ajax neerlandés, donde explotó como futbolista de alto nivel hasta el punto de que el Manchester United pagó por él 95 millones de euros dos años después.

El rendimiento de Antony en sus dos campañas y media en Inglaterra, sin embargo, fue tan irregular como la marcha del club mancuniano y sus números, aunque honorables, no justificaron la enorme inversión: doce goles y cinco asistencias en 96 partidos oficiales.