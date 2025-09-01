El Sporting de Gijón, de la Segunda División del fútbol español, ha anunciado este lunes la incorporación del extremo colombiano Óscar Cortés a préstamo, procedente del Glasgow Rangers escocés.

El club rojiblanco, propiedad del Grupo Orlegi mexicano, ha confirmado la operación mediante un comunicado en el que detalla que el futbolista llega a Mareo en calidad de cedido para la temporada 25/26, sin que en su contrato figure opción de compra alguna.

Cortés llegó la noche del sábado a Gijón para someterse a las pruebas médicas el domingo, conocer las instalaciones de Mareo y firmar su nuevo contrato, con previsión de unirse hoy a la dinámica de entrenamientos con el equipo, en una sesión a puerta abierta que tendrá lugar esta tarde.

El colombiano es un extremo que puede jugar por ambas bandas, si bien acostumbra a ocupar más el costado izquierdo, jugando a pie cambiado, encajando así con el perfil que buscaba la dirección deportiva para cerrar el ataque a disposición de Asier Garitano.

El colombiano, a pesar de su corta edad, ha protagonizado ya traspasos por valor próximo a los 10 millones de euros, firmando este verano por el Rangers a cambio de 5,25 millones procedente del Lens galo, el cual había desembolsado 4,5 millones de euros por su pase en el verano de 2023 procedente de Millonarios.

En paralelo, con la frenética actividad habitual del último día de mercado, el trabajo continúa en las oficinas de Mareo con la intención de incorporar un defensor para el perfil zurdo de la zaga, pero se antoja una operación complicada por opciones en el mercado y el estrecho margen económico que maneja la entidad para ese último refuerzo deseado.