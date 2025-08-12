El colombiano José Quintana continúa consolidando una temporada sólida en las Grandes Ligas. Este lunes fue pieza clave en la victoria 7-1 de los Cerveceros de Milwaukee sobre los Piratas de Pittsburgh, sumando su décima victoria del año en lo que fue su decimoctava apertura de la campaña.

El zurdo de Arjona (Bolívar) trabajó con autoridad durante 6.0 entradas, permitiendo apenas una carrera limpia, producto de un jonrón solitario de Joey Bart en la tercera entrada.

Quintana enfrentó a 22 bateadores, limitándolos a solo tres imparables, regaló un boleto y ponchó a tres, utilizando 89 lanzamientos (57 en zona de strike). Su salida mantuvo bajo control a la ofensiva rival y dejó el juego encaminado para el triunfo de los Cerveceros, que tomaron ventaja definitiva con un rally que los puso 7-1 en el marcador.

Con esta actuación, Quintana mejora su récord a 10-4, con una efectividad de 3.44 en 99.1 entradas lanzadas. El zurdo suma 69 ponches y 36 boletos en lo que va de temporada, con un WHIP de 1.30.

Campero otro destacado

El también colombiano Gustavo Campero tuvo participación como jardinero derecho en la victoria 7-4 de los Angelinos de Los Ángeles sobre los Dodgers.

Aunque se fue de 2-0, el vallecaucano remolcó una carrera en el quinto episodio con un rodado por la vía 63. Posteriormente, falló con un elevado al jardín izquierdo en la séptima entrada, bajando su promedio ofensivo a .172 (10 hits en 58 turnos) en 28 juegos disputados.

El encuentro también destacó por el poder ofensivo de Zac Neto, quien conectó dos cuadrangulares, y Shohei Ohtani, que disparó su jonrón número 42 de la temporada, el primero en Anaheim con el uniforme de los Dodgers.