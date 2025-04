El Atlético Bucaramanga salvó este miércoles un punto en casa con un gol de penalti al minuto 89 del argentino Luciano Pons que le permitió empatar 1-1 ante Fortaleza por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores.

Leer también: ‘El Pibe’ Valderrama considera que Dayro Moreno debe ser llamado a la selección Colombia: “Ya no tienen excusas”

En el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, los visitantes dominaron el juego que empezaron ganando temprano con un tanto del veterano Deyverson pero nunca lograron ampliar la ventaja, por lo que sus contrincantes, que no tuvieron su mejor noche, empataron en la única oportunidad clara de gol que tuvieron en todo el partido.

Con este resultado, los colombianos lideran el Grupo E con cinco puntos, seguidos de Racing Club con cuatro, Colo Colo con dos y Fortaleza con apenas una unidad.

Los brasileños incomodaron a los anfitriones en la mitad de la cancha y trataron de hacer daño con la velocidad de Deyverson, a quien el lateral Freddy Hinestroza derribó en el área y el árbitro peruano Kevin Ortega, tras revisar el VAR, pitó penalti.

Leer más: Huracán 0, América 0: valioso empate para los caleños

El encargado de cobrar, al minuto 19, fue el experimentado atacante, que sacó un remate potente que atajó el portero Aldair Quintana pero que el propio goleador pudo mandar al fondo en el rebote para la alegría de los dirigidos por el argentino Juan Pablo Vojvoda.

El Leopardo, entrenado por Leonel Álvarez, se hizo del balón para tratar de hacer daño e intentó abrir la cancha, especialmente por el costado izquierdo por donde se proyectó Hinestroza.

Sin embargo, el equipo colombiano se encontró con una presión muy intensa de sus rivales, que frenaron la circulación del balón e intentaron contragolpear sin éxito, a pesar de que Deyverson estaba siendo un dolor de cabeza para los defensores locales.

En el segundo tiempo el partido mantuvo la tónica de la etapa inicial: dominio de los anfitriones sin profundidad, mientras que los visitantes mantuvieron la intensidad de la presión pero no crearon peligro en las transiciones.

Leer también: Jordan Barrera retorna a Junior y Agámez y Canchimbo van a la selección Colombia sub-20

La primera oportunidad clara llegó al 67 cuando Fortaleza aprovechó un error de salida de los defensores locales y el atacante Yago Pikachu, que recién había ingresado, quedó mano a mano con el portero Aldair Quintana y sacó un remate que se estrelló en el palo.

El Bucaramanga siguió atacando, sin profundidad, y cada vez dejó más espacios para Fortaleza, que volvió a tener otra oportunidad para ampliar la ventaja pero Pikachu, de nuevo, volvió a fallar de cara al arco.

Cuando parecía que los locales no encontraban el camino, el carrilero Eros Mancuso derribó en el área al colombiano Aldair Gutiérrez y el árbitro Ortega pitó penalti.

El encargado de cobrar fue el argentino Pons, que sacó un fortísimo remate que se estrelló en el horizontal y rebotó en el piso. La jugada siguió pero tras unos segundos, el juez pitó y marcó el gol al minuto 89.

En la próxima jornada, programada para el 6 de mayo, el Bucaramanga recibirá a Racing y Fortaleza jugará con Colo Colo en Brasil.