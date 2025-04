No se quedaron cruzados de brazos. Los directivos de Junior y su cuerpo técnico solicitaron a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que no tuvieran en cuenta a Jordan Barrera en el microciclo que la selección Colombia sub-20 comenzó el martes anterior en la sede deportiva de Barranquilla, con 23 jugadores, con miras al Mundial de la categoría Chile-2025.

Los ‘Tiburones’ lanzaron la petición considerando el rodaje que le están brindando a Barrera y por su destacada actuación en el triunfo 2-0 sobre Alianza FC, el sábado anterior en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, cuando protagonizó varias jugadas ofensivas y un pase-gol para ‘Tití’ Rodríguez.

La experiencia que el volante ofensivo o extremo viene adquiriendo en el conjunto caribeño puede ser de gran ayuda para que llegue a la cita mundialista más fortalecido.

Jhonny Olivares Jordan Barrera en el partido ante Alianza FC.

César Torres y la dirigencia de la FCF entendieron la situación y llegaron a un acuerdo. Así las cosas, Jordan Barrera está en el abanico de posibilidades para armar la nómina de 18 ‘players’ que viajarán a la capital de Risaralda para enfrentar al Deportivo Pereira, este sábado, a partir de las 8:30 p. m.

Junior terminó cediendo a Joel Canchimbo, que también tiene proceso en este combinado patrio juvenil, y a Miguel Agámez, que acaba de ser una de las figuras del representativo nacional sub-17 que terminó subcampeón en el Torneo Sudamericano de la categoría que se cumplió en Cartagena y Montería. El extremo y el volante mixto permanecerán concentrados con la sub-20 hasta el 2 de mayo.

Agámez, cartagenero de apenas 15 años de edad, recibe chance en un seleccionado de una categoría superior y viene trabajando con el Junior de primera división cuando no hace parte de ningún combinado.

César Farías, timonel de los rojiblancos, tiene en muy buen concepto a Agámez y Barrera. A ambos los catalogó como “jugadores diferentes” e incluyó en la lista de jugadores que hicieron pretemporada desde diciembre del año anterior. Y posteriormente anunció que se encontraban en sus planes para 2025, por eso salieron del Barranquilla FC.

“Yo lo veo más detrás del centrodelantero, nosotros necesitamos un jugador de ese corte. Si Jordan hubiese estado en Junior en el torneo anterior, seguramente hubiese jugado muchos minutos. Toda la ciudad sabe que tiene el talento, y lo que está esperando es la oportunidad, pero hay un tema que no es menor, si Colombia clasifica al Mundial, no lo vamos a tener prácticamente este semestre. Hay que entender que no va a estar en esta etapa de preparación y en los primeros juegos. Todos esos detalles uno los tiene que conjugar y poder tomar las decisiones más correctas”, expresó Farías sobre Jordan en una entrevista publicada en EL HERALDO el pasado 26 de diciembre.

Cada vez que ha salido de las concentraciones de la selección juvenil, Farías ha convocado y usado a Jordan, excepto en los días que arribó lesionado tras unos partidos amistosos con Rusia.

El futbolista de 19 años de edad siempre ha asomado su talento en los minutos de acción que ha recibido, y hasta tuvo la osadía y puntería para acertar uno de los cobros en la definición por tiros desde el punto penal frente al América, en la Copa Sudamericana, pero frente al Alianza FC, el sábado pasado, brilló más.

A Agámez solo lo pudo utilizar en los partidos de pretemporada, todavía no ha trabajado de lleno con él durante la competencia liguera por su presencia en la selección sub-17. En esta semana se había reintegrado y lo llamaron a la sub-20.

“Es distinto. Tiene 15 años y ya está en un plantel profesional. Y está ahí y recibe la confianza porque está muy bien de la cabeza y sus capacidades físicas son notorias, aparte del juego. Todo el mundo va a ver que tiene calidad. Ya es un seleccionado nacional (sub-17 y sub-20). Juega de interior con versatilidad de poder defender y atacar. Se asocia y pasa bien la pelota hacia adelante. Puede llegar al frente de ataque”, resaltó Farías en aquella charla con EL HERALDO.

“Yo me imagino que por reglamento no lo podrán sacar antes de los 18 años, pero que la gente lo disfrute mientras lo tiene. A los dos, a Agámez y al chico Barrera porque son jugadores que después los van a tener que ver solamente por televisión. Son jugadores exportables, como la gran cantidad de jóvenes que están subiendo, que sin duda se van haciendo un espacio”, agregó el venezolano.