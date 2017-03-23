Un tapete verde y unas tribunas tapizadas de amarillo esperan a la Selección Colombia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

Una cancha impecable y una afición fervorosa y llena de energía espera al combinado patrio. José Pékerman y sus pupilos ya hicieron su arribo al escenario de La Ciudadela 20 de julio.

Todavía hay boletas disponibles, pero se va a registrar una buena entrada. Poco a poco las tribunas del estadio se van moviendo con el arribo de la gente.

El combinado boliviano ya salió a hacer el reconocimiento del terreno. Algunos jugadores de Colombia también hicieron su asomo en el campo y recibieron una gran ovación de los presentes.

El cielo barranquillero sigue nublado, con amenaza de lluvia. Parece que el equipo visitante se va a librar de los agobiantes rayos del sol. En los alrededores del 'Metro' se vive un ambiente festivo. Muchos fanáticos se refrescan con una cerveza y luego ingresan al templo futbolero.