La Antigua Estación del Ferrocarril de Puerto Colombia acogerá este jueves 5 de febrero, a las 5:00 p.m., la inauguración de la exposición “Velorio Silvestre con Baño de Luna”, un sentido homenaje al artista momposino Alfonso Suárez Ciodaro (1952–2020), creador e investigador de las danzas de tradición del Caribe colombiano.

La muestra tiene como figura central La Farota, danza emblemática del Carnaval de Barranquilla, que Suárez Ciodaro personificó durante más de dos décadas, convirtiéndola en un acto performático, ritual y plástico. A través de esta exposición, se recoge parte de su investigación-acción sobre las danzas provenientes de la Depresión Momposina y su incidencia en el acervo patrimonial del Carnaval.

“Velorio Silvestre con Baño de Luna” reúne 29 pinturas en acrílico sobre cartón de pulpa de madera, concebidas como la obra póstuma del artista. En ellas, Alfonso Suárez reflexiona sobre el cuerpo, la enfermedad, la memoria y el tránsito entre la vida y la muerte, tomando como símbolo final el entierro ritual de la Farota, realizado cada martes de Joselito.

Esta exposición reconoce la Farota como una danza híbrida, de múltiples orígenes culturales, y exalta la mirada crítica y poética con la que Suárez Ciodaro entendió el arte como un cuerpo vivo, en permanente transformación.

El evento cuenta con el apoyo de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, y se presenta como un espacio de memoria, patrimonio y celebración de la cultura popular del Caribe.