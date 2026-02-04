Barranquilla está a punto de vivir su gran noche de faroles este viernes 7 de febrero con la Guacherna 2026, el tradicional evento en el que los sones cumbiamberos se apoderan de una jornada que celebra la tradición de principio a fin.

Así lo anunció Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., quien explicó que esta edición llega después de un año de trabajo cercano con los hacedores y con el propósito de darle mayor protagonismo a los bailes cantados y a las danzas tradicionales.

La gran novedad de este año estará en la apertura. Por primera vez, las casi dos primeras horas de la Guacherna estarán dedicadas exclusivamente a las danzas patrimoniales. Grupos tradicionales, danzas de relación y ganadores de distintos concursos serán los encargados de abrir el desfile.

“El desfile vuelve a salir puntualmente a las cuatro de la tarde para que todos puedan disfrutarlo. Será la Guacherna más larga de los últimos años, con cerca de ocho horas continuas”.

Vea: La Carnavalada: 25 años de una fiesta diferente

Para 2026 regresan 27 grupos ganadores que no habían salido en ediciones recientes. Solo ese regreso suma más de 2.500 personas al desfile. En total, se estima la participación de más de 20.000 danzantes, acompañados por 35 grupos musicales distribuidos en diez bloques a lo largo del recorrido.

Orlando Amador

“Otra de las novedades es que la Guacherna podrá verse en vivo desde cualquier lugar. El desfile será transmitido a través del canal oficial de Carnaval de Barranquilla en YouTube, una opción pensada para quienes están fuera de la ciudad o incluso del país”.

En cuanto a la logística, la carrera 44 estará cerrada con prefiltros y filtros de seguridad desde la mañana del viernes. El recorrido va desde el parque Eugenio Macías hasta la Casa del Carnaval.

El evento contará con más de 22.000 sillas autorizadas en el espacio público. Desde Carnaval de Barranquilla y la Alcaldía se destacó que este montaje también beneficia a más de 1.500 familias que viven del tradicional negocio de las sillas, considerado una parte importante de la experiencia para quienes asisten por primera vez a las fiestas.

Lea: Cinco tendencias para el otoño 2026 adelantadas por la Semana de la Moda de Copenhague

Mucho Caribe

El evento tendrá como temática ‘Río de Voces y Faroles’, un homenaje a los bailes cantados como una de las expresiones más auténticas del Caribe colombiano.

Participarán 197 grupos folclóricos y disfraces, además de 150 disfraces individuales, representando todas las expresiones del Carnaval de Barranquilla.

Entre los grandes exponentes que harán parte del desfile se destacan Lina Babilonia, Nelly Herrera y Álvaro Ricardo, Altafulla, Kevin Flórez, Sensación Orquesta, G Black, la Nómina del Pin, Koffee el Cafetero, Will Fiorillo, Rumba Caribe, MCcar, Dexter Hamilton, Akanny, DJ Doranc, Aria Vega, Nolan Orquesta, Pepo, Los del Swing, entre otros referentes.

Fin de semana patrimonial

Barranquilla se prepara para vivir un fin de semana marcado por la identidad, la cultura y la tradición. Así lo anunció el secretario de Cultura, Juan Carlos Ospino, al destacar que desde el miércoles y hasta el domingo la ciudad estará inmersa en un gran ambiente patrimonial, con actividades en todos sus rincones.

Entérese: Los nuevos casos de cáncer en el mundo alcanzarán los 22,6 millones en 2030

“El Carnaval es patrimonio porque es identidad, porque es cultura, porque es arte, porque es saberes y porque es tradición”.

La agenda principal comienza el viernes con la Guacherna, uno de los desfiles más emblemáticos de la fiesta. El sábado será el turno del Carnaval del Suroccidente, y el domingo la ciudad vivirá el Carnaval de los Niños, un espacio pensado para fortalecer el relevo generacional y el amor por las tradiciones desde la infancia.

Orlando Amador

Pero la celebración no se queda solo en estos eventos. Según el secretario de Cultura, durante estos días se desarrollarán más de 1.800 actividades en todo el territorio de la ciudad. Cada localidad tendrá su propio escenario de Carnaval, llevando la fiesta a barrios, calles y plazas.

También hizo énfasis en que el alcalde Alejandro Char está evaluando la posibilidad de decretar tarde cívica para que todos disfruten el evento.