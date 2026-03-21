El cáncer de cuello uterino, que es la segunda causa de muerte en las mujeres en Colombia, tuvo 172 casos diagnosticados en el departamento de Córdoba en el año 2025, y en lo que va corrido de este ya son siete.

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Así lo informó el enfermero, magíster en Salud Pública y especialista en Auditoría Médica, Albert Galván Benítez, durante la Jornada de Capacitación de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino que se desarrolló en la Universidad de Córdoba producto de una alianza entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de esta institución y la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba.

Universidad de Córdoba Albert Galván Benítez, magíster en Salud Pública y especialista en Auditoría Médica.

De acuerdo con el experto, esta situación invita a revisar acciones desde el punto de vista de la prevención y la detección precoz de esta patología.

“Es importante recordar a la población en general que existen mecanismos de detección temprana como lo son: la citología cervicouterina, supremamente importante en edades de riesgo entre 25 y 29 años, que es donde tenemos la mayor incidencia y prevalencia de estos casos. Además, a través de una prueba sanguínea podemos detectar el serotipo de VPH (Virus del Papiloma Humano) que tiene la paciente y que se realiza totalmente gratuito entre los 30 y los 65 años, a través de las rutas de promoción de la salud”, explicó Galván Benítez.

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Agrega el también doctorando en Ciencias de la Educación e Investigación que este tipo de cáncer cada vez cobra más vidas, tanto en Córdoba como en el país y es “la segunda causa de muerte en mujeres, muy de la mano con el cáncer de mama; importante también insistir en la vacuna que se aplica desde los 9 años a niñas y niños, a través de programas gratuitos y jornadas continuas en los municipios, a lo que hemos denominado ‘sin barreras’, pero, a Dios gracias, las coberturas de vacunación en VPH han aumentado”.

Concluye que la promiscuidad es uno de los factores de riesgo asociados a esta enfermedad y destacó el evento en la Unicórdoba como un espacio de formación para profesionales de la salud de diferentes índoles, que contribuye a mejorar las acciones de promoción y prevención.

Entre tanto Felipe Petro Prieto, ginecólogo, oncólogo y mastólogo, complementa que el indicador para Colombia es que unas 12 mujeres son diagnosticadas cada día con cáncer de cuello uterino, mientras que en Córdoba es de 16 mujeres por cada 100 mil, de las cuales, al menos el 45 % fallece, a pesar de todas las soluciones terapéuticas que se les ofrece.

Finalmente advierte el especialista que también el cáncer de endometrio se ha convertido en una alerta poco visible, que afecta especialmente a mujeres de 60 años en adelante.

Agrega que cuando se descubre ya la enfermedad está establecida y el tumor ocasiona efecto deteriorante en la salud de la mujer. Sostiene que el principal problema directamente relacionado con esta patología es el incremento progresivo poblacional de la obesidad y el sobrepeso.