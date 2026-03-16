Las autoridades de Policía Judicial en el departamento de Córdoba adelantan las investigaciones tendientes a identificar, individualizar, judicializar y capturar al o los responsables de la muerte de una adolescente de 14 años cuyo cadáver fue enterrado en el patio de una casa.

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El alarmante caso quedó al descubierto a finales de la semana anterior, en la parte trasera de una vivienda ubicada en el municipio de Sahagún, en el sector de La Y.

El propietario del inmueble lo recibió de unos inquilinos y tras iniciar las labores de limpieza un fuerte olor fétido dejó al descubierto la situación. Solo hasta la mañana del día siguiente las autoridades llegaron a realizar la exhumación y trasladar los restos a la sede de Medicina Legal en la ciudad de Montería, donde tras los estudios pertinentes lograron establecer que se trataba de la menor Victoria Luz Morelo Romero.

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De acuerdo con los familiares de adolescente que llegaron hasta Medicina Legal a identificar el cadáver, ella se había escapado hacía una semana de la casa en el barrio Los Robles II, de Montería, donde tenía acompañamiento y tratamiento psicológico por parte del Bienestar Familiar.

No se explican cómo llegó a Sahagún y menos por qué la enterraron en un patio, por lo que le piden a las autoridades esclarecer los hechos.

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No era la primera vez que la menor se iba de su casa. Pocos días antes de su muerte había regresado al seno su hogar luego de estar conviviendo con un joven.

“En la parte de atrás de donde ella dormía hay una puerta y ella se voló por ahí. Eso fue todo lo que supimos hasta que nos dieron la triste y lamentable noticia, y queremos que se haga justicia porque no queremos que le vuelva a pasar esto a otra familia”, dijo una hermana de la adolescente a los medios en Montería.