La alcaldía de Montería adelanta labores de limpieza en los canales, donde han identificado taponamientos de gran magnitud que están afectando el flujo normal del agua, a causa de la inconsciencia de las personas que arrojan basuras.

Las intervenciones se realizan tanto de manera manual como con maquinaria especializada, dependiendo de las condiciones del terreno y el nivel de obstrucción.

El objetivo es restablecer el drenaje adecuado y prevenir posibles afectaciones a las comunidades cercanas, especialmente en medio de la actual temporada de lluvias.

Desde la administración municipal reiteraron que, aunque están realizando todos los esfuerzos técnicos y operativos para mantener los canales despejados, estas acciones serán insuficientes si no existe un compromiso real por parte de la ciudadanía.

“Podemos limpiar los canales una y otra vez, con operarios o con máquinas, pero si continúan arrojando basura y residuos a los caños, el problema se repetirá. La solución también depende del comportamiento de cada ciudadano”, señaló el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

Han encontrado residuos sólidos, desechos domésticos y todo tipo de basura que no solo obstruyen el paso del agua, sino que agrava la emergencia que afronta la ciudad y pone en riesgo a familias enteras.

Ante esto el mandatario hizo un llamado firme y directo a la comunidad encaminado a no arrojar basuras a los canales, calles ni espacios públicos. “Cuidar la ciudad es una responsabilidad compartida. En medio de la emergencia, Montería necesita disciplina, cultura ciudadana y compromiso colectivo. La limpieza de los canales no puede ser solo tarea de la administración; es una obligación de todos”, concluyó el mandatario.