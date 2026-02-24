Con el objetivo de seguir fortaleciendo las capacidades de la fuerza pública que presta sus servicios en el departamento de Córdoba, la gobernación le entregó dos camionetas JMC Grand Avenue al Batallón de Infantería de Marina #14 de la Armada Nacional y dos motocicletas Honda Sahara 300 a la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa.

La entrega la realizó el secretario de Interior y Participación Ciudadana, Gerardo Rodríguez Llorente, y fue recibida por el coronel Yerly Alexánder Carreño, de la Infantería de Marina, y por el mayor Jhony Rugeles, representante de la Policía Fiscal y Aduanera en Córdoba.

Policía Nacional/Cortesía

Los nuevos medios de transporte fueron adquiridos por la gobernación de Córdoba con recursos del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Esta inversión contribuye al fortalecimiento de la seguridad, la operatividad y el apoyo a las labores desarrolladas por la Armada y la Policía Nacional en Córdoba. Seguimos con el compromiso de mantener al departamento como el más seguro del país”, sostuvo el secretario Gerardo Rodríguez Llorente.

