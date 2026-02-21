Unidades de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el departamento de Córdoba, específicamente en la subestación Hobo Tablón, del municipio de Sahagún, evitaron que más de 240 hicoteas fueran sacrificadas.

Los animales, que tienen un valor ecológico de $949.209.030, dada su importancia en el equilibrio ambiental de los ecosistemas donde habitan, eran transportados en siete costales que a su vez iban en un vehículo particular de color verde oliva metalizado que conducía un ciudadano nativo del municipio de San Marcos, Sucre, que fue dejado a disposición de la Fiscalía 27 Seccional de Sahagún para responder por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

El hallazgo ocurrió en planes de registro y control realizados en la vía El Crucero-San Marcos.

Los reptiles fueron entregados a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS).

Con la aproximación de la Semana Santa, la Policía de Córdoba anunció que intensificará los operativos para contrarrestar este delito, teniendo en cuenta que la hicotea es altamente apetecida durante esta época por el consumo de su carne y huevos, situación que ha generado una caza indiscriminada de la especie.

Además, ya realizan planes de control en plazas de mercado y centros de acopio donde han detectado la comercialización clandestina de estas tortugas.

La Policía a su vez reitera el llamado a la comunidad para abandonar estas prácticas, evitar el consumo y la compra de especies silvestres, y denunciar cualquier hecho relacionado con el tráfico ilegal de fauna, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y la biodiversidad del departamento.