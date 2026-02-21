A través de una visita de inspección técnica al corregimiento Cotocá, en el municipio de Lorica, específicamente en el sector de Nueva Colombia, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara supervisó las labores de cerramiento de “la boca” que realiza la comunidad para contener el agua del río Sinú.

Lea: En Córdoba mantienen acciones de educación en albergues para prevenir enfermedades transmitidas

Además, identificaron los puntos críticos que deben ser atendidos con celeridad.

Gobernación de Córdoba

En el recorrido, que contó con la participación de personal de la CVS (Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge) y del alcalde de Lorica, el mandatario departamental exaltó la resiliencia de la comunidad.

“Córdoba está llena de gente berraca; hemos visto un trabajo incansable para tapar esta boca, pero aquí estamos de la mano de nuestra gente y los alcaldes buscando soluciones”, afirmó.

Lea: En Montería organizan la reubicación de familias y el fortalecimiento del sistema de alcantarillado

Gobernación de Córdoba

Enfatizó en que más allá de las medidas de choque, avanzan en la identificación de soluciones estructurales para las riberas del río Sinú, de allí con estas visitas consolidan el diagnóstico técnico que les permitirá ejecutar obras definitivas para evitar que las inundaciones sigan afectando la economía y el bienestar de las familias cordobesas.

César Buelvas, profesional de la Subdirección de Planeación de la CAR- CVS, indicó que revisaron varios puntos críticos identificados por los municipios y ya fueron reportados a través del Puesto de Mando Unificado departamental, con el fin de establecer algunas medidas de mitigación debido al incremento en el nivel de río en los municipios de Cereté, San Pelayo y Lorica.

Lea: Unicórdoba creó plataforma para seguimiento de emergencias por inundaciones

Las medidas son principalmente para el control de erosión y de inundaciones, ya que durante el recorrido se identificaron puntos bajos y puntos erosionados por la misma dinámica fluvial.