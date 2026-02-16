La alcaldía de Montería en asocio con la empresa Veolia continúan ejecutando acciones técnicas para estabilizar el sistema de drenaje y alcantarillado en los sectores afectados por la emergencia invernal, especialmente en la margen izquierda del municipio.

Actualmente, los puntos críticos se encuentran bajo control. Sin embargo, mantienen el bombeo continuo para evacuar el colector matriz que va desde el barrio Juan XXIII hasta El Dorado, trabajo que realizan de manera articulada con la intervención sobre el canal para liberar la presión acumulada en la red.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, explicó que se trata de un proceso técnico que requiere tiempo y precisión, por lo que le pide a las familias damnificadas mantener la calma.

“Hoy tenemos los puntos críticos controlados, pero seguimos bombeando de manera permanente para aliviar el colector matriz. Esto no se resuelve de un momento a otro, porque estamos hablando de un sistema que estuvo bajo una presión extraordinaria. Lo importante es que estamos avanzando y cada día vemos resultados”, afirmó el mandatario.

Cortesía Alcaldía de Montería

Informó además que la EBAR La Ribera está operando y la línea de contingencia ha respondido de forma adecuada, permitiendo estabilizar sectores priorizados.

Para hoy está prevista una visita técnica al barrio República de Panamá con la finalidad de evaluar cómo reforzar el drenaje del agua que aún permanece en algunas calles, y a su vez inspeccionarán la EBAR El Dorado para constatar sus condiciones e iniciar el plan de activación del bombeo.

“Cuando activemos la EBAR El Dorado vamos a tener mayor capacidad para acelerar el desagüe en toda esa franja. Estamos encima del sistema, punto por punto, verificando colectores, estaciones y canales. No vamos a parar hasta restablecerlo completamente”, aseguró el alcalde.

Finalmente sostuvo que “entiendo la angustia de quienes todavía tienen agua frente a sus casas. No están solos. Estamos trabajando sin descanso, con todo el equipo técnico en territorio, para devolverle la tranquilidad a cada hogar”.