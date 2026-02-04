Aunque la alcaldía de Montelíbano y la Defensa Civil informaron desde el sábado a los moradores de varios sectores de la zona urbana sobre una creciente del río San Jorge que se avecinaba y por la que los invitaban a evacuar sus casas, la mayoría habría hecho caso omiso y como resultado de ello ya se contabilizan 1.800 familias damnificadas por inundaciones.

Así lo informó la noche de este martes 3 de febrero a EL HERALDO un integrante de la Defensa Civil en este municipio del sur del departamento de Córdoba que a su vez reportó que los estragos por las intensas lluvias y las inundaciones se empezaron a evidenciar desde el domingo en la zona rural y 24 horas después, concretamente en la tarde del lunes 2 de febrero ya inundaban la zona urbana.

Cortesía Defensa Civil de Montelibano

La misma fuente de la Defensa Civil en Montelíbano detalló que en la zona rural está inundada la vereda El Once, mientras que en la zona urbana lo están los barrios Loma Fresca, Once de Noviembre, Muchas Jaguas, La Esperanza, San Luis, La Lucha, La Pesquera, Boca de Las Manuelitas, San José, Piñalito, Pablo Sexto y Buenaventura.

El personal de la Defensa Civil realiza evacuaciones de familias, distribución de ayudas y el levantamiento del censo de damnificados.