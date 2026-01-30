De acuerdo con el más reciente informe del mercado laboral publicado por el DANE la ciudad de Montería continúa mostrando resultados positivos en materia de ocupación.

Logró reducir su tasa de desocupación del 10,2 % al 8,5 %, lo que representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo período del 2025.

Así las cosas, según el alcalde Hugo Kerguelén García, Montería se posiciona como la ciudad con menor desocupación de la región Caribe y completa cinco meses consecutivos con una tasa por debajo del 10 %, consolidando una tendencia favorable en la generación de oportunidades laborales.

Aunque el indicador se mantiene ligeramente por encima del promedio nacional (7,7 %), la reducción sostenida confirma el impacto de las políticas públicas implementadas por la administración municipal para dinamizar la economía y promover el empleo formal.

El mandatario sostuvo que los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 marcaron un punto diferencial frente a 2024 y ello se debe a la realización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, la Media Maratón de Montería y el Mercadillo Navideño que dinamizaron sectores estratégicos como el comercio, el turismo y los servicios, generando mayor actividad económica y nuevas oportunidades laborales.

La población ocupada creció en 2.560 personas frente al año anterior, con un impulso importante en sectores como la industria manufacturera, alojamiento y servicios de comida, y administración pública, educación y salud.

Desde el 2024 hay en Montería 6.043 personas más ocupadas y 4.783 menos en condición de desocupación. La desocupación femenina disminuyó 2,5 puntos porcentuales y la juvenil 0,5 puntos, y han generado 10.978 empleos a través de proyectos y programas públicos.

“Hoy somos la ciudad con menor desempleo de la Costa Caribe porque hemos articulado inversión pública, incentivos tributarios y promoción empresarial. Nuestro compromiso es seguir generando empleo formal y cerrar brechas para mujeres y jóvenes”, afirmó el mandatario de los monterianos.

Agregó que “de cara a enero de 2026, y ante el aumento del salario mínimo legal vigente, la ciudad proyecta mantener la tendencia positiva, fortaleciendo la articulación con el sector privado y ajustando estrategias para proteger el empleo formal. Nuestro desafío es sostener y mejorar estos indicadores. El aumento del salario mínimo representa oportunidades y retos, pero estamos preparados para seguir acompañando al sector productivo y garantizar que más monterianos tengan un empleo digno”.