Se reveló el informe de la necropsia practicada a Liam Gael, el bebé de tan solo 11 meses que falleció en un centro de estimulación temprana, ubicado en La Calera, Cundinamarca, y que da luces de la posible causa de muerte del menor.

Lea también: Bancolombia pone a la venta viviendas usadas desde $120 millones: así puede adquirir el catálogo

De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, obtenido por Noticias RCN y que le fue negado a la familia del niño, determinó que Liam Gael fue víctima de abuso sexual.

El análisis forense estableció que la principal causa de muerte fue la “sofocación por obstrucción de la vía aérea superior” y clasificó la muerte como “violenta – homicidio”, es decir, existió la intervención de otra persona en su deceso.

Sin embargo, el mismo expediente del instituto forense brinda otra conclusión contenida en un informe complementario en el que se señala que otra posible causa de muerte fue “miocarditis linfocítica focal por virus sincitial respiratorio. Opinión médico legal sobre la manera de la muerte: Natural”.

Lea también: Laura Sarabia pidió a la Fiscalía que llame a declarar al presidente Petro tras sus acusaciones sobre designación de interventores de EPS

Pese a la disparidad entre ambos informes, en algo coinciden los dos: el niño fue víctima de abuso sexual, tras el hallazgo de factores que coinciden con este delito.

De acuerdo con el medio en mención, el dictamen señala la detección de líquidos masculinos y sangre en zonas sensibles del cuerpo del menor. “Junto con los análisis del laboratorio de biología permiten apoyar la hipótesis de un trauma agudo, crónico y abuso sexual”, reza el documento.

Igualmente, se precisa que “no se puede descartar que los hematomas en el cuello correspondan a una compresión extrínseca como coadyuvante de la asfixia”.

Lea también: Revelan último audio del avión de Satena antes del accidente en Norte de Santander

El caso

Jonathan Rodríguez, familiar del pequeño Liam Gael, explicó a Noticas Caracol que la madre lo llevó como todos los días a las 7 de la mañana al centro, y cerca de las 10:30 de la mañana le informaron que el bebé estaba en un centro hospitalario.

Al llegar al centro médico, le dijeron a la mujer que Liam había sido llevado en un vehículo particular por una profesora, y le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar pero ya se encontraba sin vida.

“Me dijeron que el niño había bronco aspirado, pero al revisarle la colita le vi sangre, popo con sangre. No me explico eso. No me dejan formular denuncias, y ellas están tranquilas, y la Policía tampoco hace nada”, narró en ese entonces para City Noticias, Mildred Narváez, madre del menor fallecido.

Lea también: La foto que compartió una pasajera dentro del avión antes del accidente aéreo de Satena en Norte de Santander

La Fiscalía General de la Nación había confirmado previamente la captura del padre del menor, en el marco de una nueva línea de investigación que lo vincula de manera preliminar a un presunto abuso sexual.

Sin embargo, el padre de Liam quedó en libertad, tras la decisión adoptada por el Juzgado 49 con Función de Control de Garantías.

La información fue confirmada a través de un comunicado público emitido por la representación legal de la madre del menor, con fecha del 29 de enero de 2026, en el que se detallan los fundamentos de la decisión judicial y el estado actual del proceso.

Lea también: Presidente de Cuba dice que Trump “pretende asfixiar la economía” de la isla con aranceles a países que le vendan petróleo

Por su parte, el ente acusador señaló que el proceso continúa y que se está a la espera de informes técnicos y periciales adicionales para definir con exactitud los delitos que podrían ser imputados.

Cabe señalar que la libertad del investigado no implica el cierre del caso ni la finalización de las actuaciones judiciales.

De acuerdo con el documento, la jueza determinó conceder la libertad al padre del menor al considerar que, en este momento procesal, ‘no existía inferencia razonable de autoría o participación’.

Asimismo, el comunicado señala que dicha conclusión fue compartida por el Ministerio Público, la defensa y la representación de víctimas durante la diligencia judicial.