Con el regreso a clases la Policía Nacional reactiva una serie de estrategias tendientes a promover entornos libres de drogas. Desde el comando de la Metropolitana de Montería iniciaron estas acciones en la sede educativa del corregimiento El Sabanal, de la capital cordobesa.

Bajo la dirección de la subteniente Andrea Ibáñez, jefe del Grupo de Policía Comunitaria, fue realizada la primera jornada pedagógica en el marco del Programa Escolarizado de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Un total de 180 estudiantes de la Institución Educativa El Sabanal fueron capacitados en la prevención temprana frente al consumo de drogas.

La oficial y su grupo de trabajo orientó a los estudiantes sobre los riesgos y consecuencias físicas, emocionales y sociales que genera el consumo de sustancias psicoactivas, así como sobre las formas para identificar señales de alerta asociadas a este flagelo.

A su vez los uniformados instaron a los estudiantes a fortalecer la confianza, la autoestima y la correcta toma de decisiones.

“El trabajo preventivo en las instituciones educativas es fundamental para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. A través de estas capacitaciones buscamos brindarles herramientas para que tomen decisiones responsables, fortalezcan su autoestima y se mantengan alejados del consumo de sustancias psicoactivas”, señaló la subteniente Ibáñez.