La muerte de más de 150 palomas en el centro de la ciudad de Montería, concretamente en los alrededores de la Catedral San Jerónimo, habría sido provocada.

Así se desprende de los resultados de los análisis que entregó el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) sobre las muestras tomadas tras la muerte masiva de palomas.

El reporte oficial del ICA señala que los resultados son negativos para Influenza Aviar, Newcastle y Salmonelosis, enfermedades de control oficial, lo que descarta la presencia de estas patologías en las aves analizadas, es decir, que descarta signos de enfermedades zoonóticas.

Ante eso la Secretaría de Salud Municipal de Montería entrega un parte de tranquilidad en cuanto a cualquier preocupación que se haya generado por el desafortunado caso de la mortalidad de las palomas.

En total, fueron recolectadas 158 palomas muertas y 13 vivas, las cuales fueron trasladadas para su manejo y análisis técnico, garantizando la disposición adecuada de los cadáveres y la protección de la salud pública. Las aves que se mantuvieron con vida las recuperaron por completo y las liberó el personal de la CVS el domingo 25 de enero.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, reiteró el rechazo a este hecho, al tiempo que insta a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y reportar cualquier situación similar a los canales oficiales, evitando la manipulación directa de aves silvestres.