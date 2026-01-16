Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, posesionó este jueves 14 de enero al Consejo Municipal de Juventud, un espacio clave de participación ciudadana que fortalece la democracia local y promueve el liderazgo de las nuevas generaciones en la construcción de ciudad.

Durante el acto el mandatario felicitó a los integrantes del Consejo y reafirmó el compromiso de su administración con el protagonismo juvenil en la toma de decisiones públicas.

Alcaldía de Montería

“Hoy posesionamos al Consejo Municipal de Juventud. Felicitaciones a sus integrantes. Creemos en una juventud que participa, propone y construye ciudad. Montería tiene jóvenes llenos de talento, voz y esperanza, y vamos a seguir abriéndoles espacios para que lideren el presente y el futuro”, expresó Kerguelén García.

El Consejo Municipal de Juventud se consolida como una instancia de representación, diálogo y concertación, desde la cual los jóvenes podrán incidir en políticas públicas, programas y proyectos que impactan directamente su desarrollo integral y el bienestar de la ciudad.

Kerguelén reconoce en la juventud un motor fundamental de transformación social, innovación, impulso a la economía y progreso.

