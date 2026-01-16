El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, posesionó este jueves 14 de enero al Consejo Municipal de Juventud, un espacio clave de participación ciudadana que fortalece la democracia local y promueve el liderazgo de las nuevas generaciones en la construcción de ciudad.

Durante el acto el mandatario felicitó a los integrantes del Consejo y reafirmó el compromiso de su administración con el protagonismo juvenil en la toma de decisiones públicas.

Alcaldía de Montería

“Hoy posesionamos al Consejo Municipal de Juventud. Felicitaciones a sus integrantes. Creemos en una juventud que participa, propone y construye ciudad. Montería tiene jóvenes llenos de talento, voz y esperanza, y vamos a seguir abriéndoles espacios para que lideren el presente y el futuro”, expresó Kerguelén García.

El Consejo Municipal de Juventud se consolida como una instancia de representación, diálogo y concertación, desde la cual los jóvenes podrán incidir en políticas públicas, programas y proyectos que impactan directamente su desarrollo integral y el bienestar de la ciudad.

Kerguelén reconoce en la juventud un motor fundamental de transformación social, innovación, impulso a la economía y progreso.

