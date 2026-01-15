La alcaldía de Montería, a través de la Secretaría de Hacienda, informó que desde este miércoles 14 de enero está habilitada la liquidación y el pago del impuesto predial unificado vigencia 2026, con un descuento del 15 % por pronto pago.

El beneficio tributario estará vigente hasta el 31 de marzo.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, invitó a los ciudadanos a aprovechar este incentivo tributario y destacó su impacto positivo para la ciudad. “El pago oportuno de los impuestos es fundamental para que Montería siga avanzando con hechos. Este descuento del 15 % es una forma de reconocer el compromiso de los monterianos cumplidos y de garantizar más inversión en obras, programas sociales y servicios que mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó el mandatario.

Por su parte, la secretaria de Hacienda municipal, Lupita Bello Tous, resaltó que se han dispuesto múltiples canales para facilitar el cumplimiento de esta obligación. “Hemos habilitado diferentes puntos físicos, entidades bancarias y el pago en línea a través de PSE, para que los contribuyentes puedan pagar de manera ágil, segura y sin contratiempos. Nuestro llamado es a que aprovechen el descuento por pronto pago antes del 31 de marzo”, señaló la funcionaria.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de manera presencial en las siguientes entidades financieras: Banco de Occidente, AV Villas, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Sudameris, Bancolombia y BBVA.

También podrán hacer el pago en el punto de la Alcaldía de Montería en la calle 27, y en los corresponsales bancarios de Almacenes Éxito y Record y de forma virtual mediante PSE en el portal tributario de la página web oficial del municipio: www.monteria.gov.co.