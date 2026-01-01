En poder de la Fiscalía General de la Nación que los procesa por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y homicidio están dos ciudadanos nativos y residentes en la ciudad de Barranquilla a quienes las unidades del departamento de Policía Córdoba capturaron tras haber cometido un millonario hurto en un local comercial.

Las detenciones de quienes se movilizaban en una motocicleta Pulsar ocurrieron cuando huían de Montelíbano hacia La Apartada.

El coronel Alexánder Martín Eljadue, comandante encargado del Departamento de Policía Córdoba, informó que la rápida reacción de los uniformados y la activación del plan candado permitieron la captura de los responsables del millonario hurto y con ello la recuperación de todos los elementos.

El caso ocurrió al inicio de la tarde del martes 30 de diciembre cuando unidades policiales atendieron oportunamente una alerta ciudadana que permitió identificar a los presuntos responsables que intentaban tras cometer el ilícito en un establecimiento comercial.

Durante el procedimiento la Policía estableció que en un morral transportaban lo que se habían robado, que está avaluado en cerca de 240 millones de pesos, y que está representado en 47 anillos, avaluados en $74.000.000; 25 pulsos, avaluados en $75.000.000; 18 aretes, avaluados en $3.190.000; balines, avaluados en $56.826.000; 96 dijes, avaluados en $56.826.000 y

un reloj Casio avaluado en $700.000.