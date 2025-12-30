Hace apenas dos días la Universidad de Córdoba cerró las inscripciones para el primer semestre del 2026 y ya su reelegido rector Jairo Torres Oviedo tiene claros los desafíos que debe enfrentar la alma máter en el nuevo año lectivo.

‘Universidad en tu Colegio’, esa apuesta porque el estudiante descubra desde la secundaria su proyecto de vida, requiere mayores cupos y ese es uno de los retos, al igual que el fortalecimiento del proceso de regionalización de la Universidad, con la nueva sede en el Alto Sinú y la vinculación de Unicórdoba a la Universidad del Sur en Montería.

El rector, que es además el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) para el nivel nacional y el Caribe, anunció que a partir de febrero se acabará la tercerización en la institución, y en razón a ello el personal de servicios generales y mantenimiento será contratado de manera directa, sin intermediación alguna.

Cortesía Unicórdoba

Asimismo, el proceso de acreditación institucional por un período de 10 años es uno de los desafíos primordiales, así como lograr la acreditación de alta calidad para cinco programas académicos adicionales.

El catedrático resaltó que en este 2025 la alma máter tuvo avances en materia de reformas y rediseños curriculares, la aprobación de nuevos programas académicos, tanto de pregrado como de posgrado, y fue fortalecida la cultura de la calidad y la mejora continua, “que hoy se evidencia con 16 programas académicos con acreditación de alta calidad y el avance en el proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional”.

Y también es valorado positivamente el fortalecimiento de los grupos de investigación que mejoraron su clasificación ante Minciencias. Igualmente destaca la nueva patente con la que Unicórdoba -- que mantiene presencia en 17 departamentos del país mediante el desarrollo de proyectos de investigación y extensión-- completa tres.

