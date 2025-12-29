La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia aprobó la cesión a una filial de la compañía francesa Maurel & Prom del contrato de exploración y producción del bloque Sinú-9, situado en el departamento de Córdoba.

La solicitud para la cesión a Maurel & Prom del 61 % del bloque gasífero por parte del Consorcio Sinú-9 se hizo el pasado 20 de marzo y fue aprobada tras varios meses de estudio, señaló este lunes la ANH en un comunicado.

Según la ANH, “dicho bloque constituye un activo estratégico para la seguridad energética del país, en el cual se han reportado resultados técnicos favorables en pozos exploratorios como Mágico-1X y Brujo-1X, lo que confirma una prospectividad gasífera con una capacidad de producción de alrededor de 21 millones de pies cúbicos diarios”.

El Consorcio Sinú-9 estaba formado por Clean Energy Resources (operador), MKMS Enerji y Desarrolladora Oleum.

“El cesionario, Maurel & Prom Colombia Sociedad Ltda., cuenta con las capacidades señaladas en la normatividad vigente que permiten garantizar la continuidad en la operación de este activo estratégico”, agregó la ANH.

Maurel & Prom, con sede en París, inició sus operaciones en Colombia en 2004 como Hocol y en 2009 la filial pasó a llamarse Maurel & Prom Colombia.

La ANH destacó que la compañía, que fue creada en 1831, “tiene una trayectoria de casi dos siglos a nivel global y más de dos décadas de presencia activa en Colombia” y está listada en la Bolsa de París (Euronext).