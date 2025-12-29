El Gobierno Nacional ha expresado que el anuncio del incremento del salario mínimo para el año 2026 se hará entre este lunes 29 y el martes 30 de diciembre. La expectativa por conocer el porcentaje es muy alta, pues en las mesas de trabajo entre la administración de Gustavo Petro y gremios, trabajadores y empresarios existe mucha diferencia entre lo planteado por cada lado.

La preocupación de varios expertos, representantes de empresarios y hasta exministros va porque el Gobierno, bajo decreto, decida un monto muy por encima de la inflación. Los empresarios proponen un aumento de 7,21 % y los trabajadores uno de dos dígitos.

Este domingo 28 de diciembre, de acuerdo a Portafolio, se pudo conocer un borrador del decreto que tendría preparado el Ministerio de Trabajo y que incluye un aumento en el salario mínimo de 23 %.

De llegar a concretarse, pues por ahora solo sería un borrador, se convertiría en el aumento de salario mínimo más alto en la historia del país. Con este incremento del 23 % el salario mínimo base se fijaría en $1.750.905 para 2026, partiendo del valor actual de 1.423.500 pesos.

Sobre el documento preliminar, de acuerdo a lo expresado al medio antes mencionado, incluye el porcentaje para el incremento en el salario mínimo, pero no expresa el valor del auxilio de transporte.

Esto, según Portafolio, sería porque el Ministerio de Trabajo no define aún un monto de incremento para ese tema.

Hay que recordar que en este 2025 el auxilio de transporte es de $200.000, por lo que si se aplicara el incremento del 23 % que aparece en el borrador conocido, quedaría para 2026 en $246.000 mensuales. La suma entre el salario y el auxilio quedaría cerca de los dos millones de pesos ($1.996.905).

El Gobierno ha argumentado que para determinar el incremento tomó como referencia la inflación observada, usando el dato anual del IPC a noviembre de 2025 de 5,3 %, publicado por el DANE, y no proyecciones de cierre. También se basó en la meta de inflación del 3 % para 2026, con su rango de tolerancia, y los resultados de productividad: una PTF de 0,91 %, productividad laboral por hora trabajada de 0,57 % y por persona empleada de -0,32 %.

Por ahora se trata de solo un borrador, que seguramente tendrá cambios y ajustes en las próximas horas. Lo que sí deja claro es que el Gobierno buscará establecer un incremento de salario mínimo que seas histórico para el país.