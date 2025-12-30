El trabajo investigativo y de inteligencia policial realizado en la ciudad de Montería permitió ubicar y capturar en el barrio Edmundo López a un hombre que portaba un arma de fuego.

Lea más: Ocuparon bienes con fines de extinción de dominio en Cereté, Córdoba

Este, además, es sindicado de hacer parte de una red dedicada a cometer hurtos en residencias del norte de la capital de Córdoba y de haber participado en un homicidio.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, sostuvo que en poder del señalado delincuente, de 45 años, hallaron un revólver calibre 38 con 5 cartuchos para el mismo.

La detención se produjo en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro.

Ver más: La concesión Sucre-Córdoba, una de las revertidas por ANI a Invías

La Policía Judicial logró establecer que el “capturado presuntamente participaba y facilitaba el arma de fuego para la comisión de hurtos a residencias en la zona norte de Montería. Así mismo, se encuentra vinculado en un proceso penal por el delito de homicidio. Este resultado operativo es producto del trabajo investigativo y de inteligencia adelantado por nuestras unidades, y contribuye a la reducción de delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos”, anotó el alto oficial de la Policía en Montería, al tiempo que anunció que continuarán adelantando acciones contundentes contra quienes atenten contra la seguridad en Montería y su área metropolitana.