María Juliana Martínez Herazo y Camila Andrea Rivera Torres, próximas a graduarse de la Licenciatura en Informática de la facultad de Educación y Ciencias Humanas, en la Universidad de Córdoba, se ingeniaron una estrategia de gamificación aplicable a aulas de básica primaria y secundaria con estudiantes que presentan necesidades educativas especiales.

Lea más: Córdoba registra once quemados con pólvora en la celebración de Velitas

El trabajo de investigación científica arrojó resultados que evidencian que, los procesos de enseñanza – aprendizaje mejoraron pasando del 28% al 91% en la muestra utilizada para la aplicación de las herramientas.

Lo desarrollaron en Montería en las instituciones educativas Juan XXIII (grado sexto 5) y Cecilia De Lleras (segundo 5, sede Santa Teresita), a través del semillero Ambientes Virtuales Interactivos (AVI), y bajo la dirección de la docente Linda Luz Lee, del programa Licenciatura en Informática, bajo el enfoque educativo e inclusivo Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Las jóvenes Martínez Herazo y Rivera Torres titularon su investigación: ‘Adaptación de las Estrategias Didácticas con el Uso de las TIC, Aplicando el DUA Para Docentes de Tecnología e Informática de Básica Secundaria y Primaria’, y explican que el enfoque en el que se apoyaron (DUA) optimiza la enseñanza de manera general, a partir de la estrategia Gamificación desde las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación en 2022, hasta aplicar las pruebas pilotos en sendas instituciones.

Ver más: Establecen horarios extendidos para venta de licor en Montería durante la temporada decembrina

“Los resultados fueron satisfactorios, se evidenció una amplia participación activa de los estudiantes; niños que eran un poco rezagados y a quienes el docente muchas veces no les facilitaba los recursos adaptados a sus estilos de aprendizaje se mostraron motivados en el aula”, explica María Juliana Martínez Herazo.

Agrega la licenciada en informática que la propuesta surge desde una observación inicial hasta aplicar herramientas con estudiantes con diferentes tipos de necesidades educativas especiales, como Trastorno del Espectro Autista, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), discapacidad cognitiva, discapacidad visual, entre otras.

Su compañera de fórmula Camila Andrea Rivera Torres agrega que, además del objetivo de ayudar a estudiantes con necesidades educativas especiales, también se consiguió el propósito de facilitar a los docentes una guía consignada en una cartilla que denominaron ‘Aprende sin Límites’, que recoge pautas y herramientas que el profesor puede utilizar en aulas con participación de ese tipo de población.

Lea también: La Policía incautó 800 kilos de pólvora en Córdoba

Destaca Rivera Torres que las adaptaciones y herramientas fueron validadas por expertos en gamificación, en inclusión y en el área de la tecnología e informática, además del acompañamiento de profesionales en Psicología.

“Quisimos, desde la tecnología, aportar al mejoramiento de la inclusión educativa en Montería y en la región”, explicó Camila Andrea.