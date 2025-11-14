El profesor Jairo Miguel Torres Oviedo ganó este viernes 14 de noviembre la consulta electrónica de estamentos en el marco del proceso de designación del rector de la Universidad de Córdoba, período 2026 – 2031.

Estudiantes, docentes y trabajadores consignaron 8.579 votos a favor de Torres Oviedo, lo que representa el 84,97% del total de votos logrados en a consulta.

Le siguió la profesora Delia Rosa González Lara, con 493 votos, que son el 4,88% y en tercer lugar se ubicó el profesor Francisco José Torres Hoyos, con 190 votos que son el 1,88% del total de votos contabilizados que fueron 10.097, de un potencial aproximado de 15.400 habilitados.

El total de votos en blanco fue de 835 que son el 8,27%.

El estamento estudiantil aportó en esta consulta un total de 9.168 votos (90,80 %), los docentes 305 votos (3,02%) y los trabajadores administrativos un total de 624 votos (6,18%).

Tras conocer los resultados el actual rector y aspirante agradeció el voto de confianza.

“Gracias por la confianza que nos exige y nos entrega una inmensa responsabilidad; trataremos de ser recíprocos con esa confianza, respondiéndole a esta universidad en su fortalecimiento, en su crecimiento, en el bienestar de sus miembros, y estamos trabajando para ello”.

Entre sus primeros compromisos anunció, una vez más, la formalización laboral directa con la Universidad para beneficio de los trabajadores de la bolsa de empleo, a partir del 6 de febrero, cuando inicie el primer semestre académico de 2026.

“Es una forma de reconocimiento y de estar a la altura de las exigencias que la sociedad nos impone en materia de justicia social; es una deuda acumulada, pendiente, pero no es tarde para hacerlo. A los trabajadores y trabajadoras les digo gracias, porque nos pusimos de acuerdo alrededor de fortalecer el presente; continuaremos trabajando de manera coherente para fortalecer el bienestar de nuestros trabajadores y para que se empoderen mucho más”, precisó el profesor Torres.

El académico igualmente agradeció a los profesores, agremiados en la Asociación de Profesores Universitarios, ASPU, a quienes reconoció haber entendido este momento de la Universidad.

Cortesía Unicórdoba

Torres Oviedo es doctor y magíster en Filosofía, especialista en Filosofía Política, especialista en Gerencia Pública, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos, de la Universidad de Pisa, en Italia, abogado y licenciado en Ciencias Sociales, egresado de esta misma alma máter.