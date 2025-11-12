Con una ceremonia realizada este miércoles 12 de noviembre en las instalaciones de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, fueron inaugurados los despachos judiciales de la Justicia Penal Militar y Policial en Córdoba, lo que marca un avance significativo en el fortalecimiento de la administración de justicia al interior de la Fuerza Pública.

Leer más: Confirman muerte de hombre baleado en Boston: criminales habrían usado prendas de empresa de servicio público

El acto contó con la participación del mayor general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional; el brigadier general Marco Aurelio Bolívar Suárez, fiscal General Penal Militar y Policial; el coronel Gustavo Alberto Suárez Dávila, presidente del Tribunal Superior Militar y Policial; y el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

Durante la jornada los asistentes destacaron que la creación de estos despachos judiciales representa un hito institucional para la región, al permitir mayor agilidad en los procesos judiciales de competencia penal militar y policial, garantizando transparencia, eficiencia y fortalecimiento de los valores éticos en el servicio.

Ver también: Murió reconocida actriz de ‘El Chavo del 8′ a sus 87 años

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, resaltó la importancia de este logro para la institucionalidad indicando que “la Justicia Penal Militar y Policial es un pilar esencial para la disciplina y el respeto a la legalidad dentro de nuestra Fuerza Pública. Su fortalecimiento garantiza no solo una justicia más oportuna, sino también mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones que protegen la vida y la convivencia”, expresó el oficial.