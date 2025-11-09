Orangel López Vaquero, de 42 años, y su hijo Joel David López Solano, de 16, perdieron la vida en uno de los cuerpos de agua del balneario El Peñón, ubicado en la vereda Petaca, a solo 15 minutos de la zona urbana de Tuchín, en Córdoba.

Al sitio, que es considerado sagrado para la etnia indígena Zenú, llegaron padre e hijo al igual que otras personas a disfrutar de sus manantiales de agua fría y vegetación nativa, pero de la alegría saltaron abruptamente a la tristeza cuando se percataron de que Joel David López Solano se estaba ahogando y su padre Orangel López Vaquero se lanzó en su rescate, pero al final los dos fallecieron por inmersión.

Algunas versiones de portales digitales dan cuenta que Kelly Solano, la esposa y madre de las víctimas, informó que sus familiares, incluido otro de sus hijos, viajaron de Sincelejo a Castilleral, Tuchín, y al pasar por El Peñón llegaron a disfrutar del baño que terminó en tragedia.

El primer cuerpo recuperado de entre las aguas por parte de miembros del Cuerpo de Bomberos fue el del padre de familia.