El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, sostuvo una reunión este viernes 31 de octubre con los voluntarios que harán parte de la organización de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025 que se desarrollarán del 1° al 10 de noviembre.

La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Montería, y durante su intervención, el mandatario departamental destacó la importancia del voluntariado como motor humano de estas justas deportivas que tendrán como escenarios de competencias a la ciudad de Montería y el municipio de Cereté.

“Cada uno de ustedes representa el corazón de estos juegos. Gracias por sumarse a este sueño que hace historia en nuestro departamento. Ustedes son los anfitriones del Caribe y el rostro amable de Córdoba ante el mundo”, expresó Zuleta Bechara.

La ejecución del voluntariado se extenderá desde el 30 de octubre hasta el 12 de noviembre, acompañando las distintas etapas del evento deportivo internacional. De un total de 357 personas inscritas, fueron seleccionados 220 voluntarios, entre profesionales, estudiantes universitarios y técnicos, docentes y emprendedores, tanto nacionales como internacionales, comprometidas con el desarrollo del deporte. Los participantes provienen de varios municipios del departamento, entre ellos Montería, Cereté, Lorica y Sahagún.

Las labores del voluntariado abarcan la atención a delegaciones, apoyo en protocolo y logística de escenarios, acompañamiento en transporte, asistencia en las áreas técnicas y de alimentación, así como el control de acceso y orientación a los visitantes.

Para fortalecer sus capacidades, el equipo de voluntarios participó en un calendario de capacitaciones especializadas por áreas, con la orientación de facilitadores y coordinadores designados.