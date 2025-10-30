De cara a las festividades de Halloween que en algunas zonas del país iniciaron desde este jueves 30 de octubre y se extienden hasta el domingo 2 de noviembre, en muchas zonas las autoridades han implementado medidas especiales en pro de la seguridad.

Leer más: En Valledupar restringen circulación de motos en celebración de Halloween

En la ciudad de Montería, por ejemplo, la alcaldía municipal puso en marcha medidas preventivas y temporales que regulan la circulación de vehículos automotores.

Las medidas, consagradas en el Decreto 0358 de 2025, prohíben la realización de caravanas, rodadas, desfiles o concentraciones masivas de motocicletas, automóviles o motocarros en la zona urbana desde las 12:00 del mediodía de este jueves 30 de octubre y hasta las 11:59 de la noche del 2 de noviembre de 2025.

Le puede interesar: Desde este jueves hay rutas gratis de transporte para disfrutar del ‘Halloween de Todos’ en el Pueblito Cordobés

Además restringe la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero entre las 10:00 de la noche del 31 de octubre y las 4:00 de la mañana del 1° de noviembre. Esta disposición está orientada a disminuir los riesgos de siniestros viales y alteraciones del orden público.

El decreto contempla excepciones para caravanas institucionales o de servicio público, vehículos de emergencia, salud, socorro, vigilancia, transporte de valores o distribución de bienes esenciales, siempre que estén debidamente acreditados.

No olvide leer: Conozca las medidas y restricciones por Halloween en Barranquilla para este 31 de octubre de 2025

María Fernanda López, secretaria de Tránsito y Transporte, sostuvo que “nuestro objetivo es evitar aglomeraciones vehiculares y comportamientos que pongan en riesgo la seguridad ciudadana. Invitamos a todos los monterianos a celebrar con responsabilidad y en familia”.