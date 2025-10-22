Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

El gobierno departamental en Córdoba continúa implementando mejoras en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La novedad es que en varios establecimientos educativos están cambiando la modalidad de ración industrializada a comida caliente.

Así las cosas, los alimentos son preparados y empacados en el área de preparación de un comedor escolar de la institución educativa, que funciona como Centro de Producción PAE. Desde allí realizan la distribución y entrega de las raciones establecidas a las demás sedes educativas, garantizando las condiciones sanitarias requeridas.

Esta transición representa un paso significativo en el servicio porque los niños, niñas y jóvenes beneficiados reciben una alimentación más nutritiva, variada y acorde con sus necesidades.

Los alimentos en esta modalidad son preparados diariamente por personal capacitado y los distribuyen a las sedes educativas cercanas, conocidas como puntos satélite PAE. De esta forma se puede mantener la temperatura, el sabor y las condiciones sanitarias durante todo el proceso.

De los más de 172 mil complementos alimentarios que entregan diariamente a los estudiantes en Córdoba, solo 7 mil 300 son de la modalidad industrializada.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara sostuvo que “nuestro compromiso con los niños y jóvenes cordobeses es no solo trabajar para garantizar la continuidad del servicio sino también mejorar la calidad de los complementos alimentarios. Estamos dando pasos importantes en este propósito”.