El gobierno departamental en Córdoba continúa implementando mejoras en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La novedad es que en varios establecimientos educativos están cambiando la modalidad de ración industrializada a comida caliente.

Así las cosas, los alimentos son preparados y empacados en el área de preparación de un comedor escolar de la institución educativa, que funciona como Centro de Producción PAE. Desde allí realizan la distribución y entrega de las raciones establecidas a las demás sedes educativas, garantizando las condiciones sanitarias requeridas.

Esta transición representa un paso significativo en el servicio porque los niños, niñas y jóvenes beneficiados reciben una alimentación más nutritiva, variada y acorde con sus necesidades.

Los alimentos en esta modalidad son preparados diariamente por personal capacitado y los distribuyen a las sedes educativas cercanas, conocidas como puntos satélite PAE. De esta forma se puede mantener la temperatura, el sabor y las condiciones sanitarias durante todo el proceso.

De los más de 172 mil complementos alimentarios que entregan diariamente a los estudiantes en Córdoba, solo 7 mil 300 son de la modalidad industrializada.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara sostuvo que “nuestro compromiso con los niños y jóvenes cordobeses es no solo trabajar para garantizar la continuidad del servicio sino también mejorar la calidad de los complementos alimentarios. Estamos dando pasos importantes en este propósito”.