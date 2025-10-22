La comunidad universitaria de Medellín amaneció este miércoles 22 de octubre con una noticia devastadora. Angie Pahola Tovar Calpa, estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional sede Medellín, fue hallada sin vida más de un mes después de haber sido secuestrada por disidencias de las Farc.

La joven, de 26 años y oriunda de Guachucal, Nariño, había desaparecido el 27 de agosto, cuando regresaba a la capital antioqueña para iniciar su último semestre académico.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Universidad Nacional lamentó “con profundo dolor” la muerte de Angie Pahola y expresó su solidaridad con la familia.

“La pérdida de Angie Pahola nos duele profundamente y nos recuerda la urgencia de construir un país de paz, donde las juventudes puedan vivir y desarrollarse sin miedo”, expresó la institución.

La sede de Medellín también instó a las autoridades a avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y garantizar justicia: “Como parte esencial del respeto por la vida y la dignidad humana, exigimos verdad y justicia para su familia”, añadió la universidad.

Como homenaje, la institución convocó a la comunidad estudiantil a una ceremonia en memoria de la joven este viernes 24 de octubre, a las 12:00 p. m., en las escalinatas del Bloque 24 del campus El Volador.

Comunicado Universidad Nacional sede Medellín.

El secuestro en la vía del Cauca

Angie Pahola emprendió su viaje desde Guachucal el 27 de agosto en un camión de carga, acompañada por un amigo de la familia y el ayudante del conductor. Su destino era la Central Mayorista de Itagüí, en Antioquia.

Sin embargo, según relató su hermano, Richard Tovar, el vehículo fue interceptado en la vereda El Túnel, entre Popayán y Piendamó, en el departamento del Cauca. Allí, hombres armados que se identificaron como integrantes del Bloque Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, detuvieron el camión y obligaron a descender a Angie y a otro joven llamado Adrián. Desde entonces no se volvió a saber de ellos.

“El camión fue retenido por un retén ilegal. Obligaron al conductor a detenerse, le apuntaron con armas y se subieron al vehículo. Bajaron a mi hermana Angie y a otro muchacho, los subieron a otro carro y desde ese momento no supimos nada más”, narró el hermano de la joven.

La familia había pedido su liberación

Durante semanas, la familia Tovar Calpa mantuvo viva la esperanza de encontrarla con vida. En declaraciones al canal TeleMedellín, los allegados de Angie pidieron públicamente su liberación y reclamaron mayor acción de las autoridades.

“Ella regresaba a Medellín como lo hacía cada fin de vacaciones. Es una mujer soñadora, alegre y llena de valores. Solo pedimos que vuelva con vida”, habían expresado.

Mientras tanto, la Universidad Nacional había activado un plan de acompañamiento integral a través de Bienestar Universitario y organizó vigilias simbólicas en su campus.

“Nos unimos en vigilia por el pronto regreso con vida y en buena salud de nuestra estudiante. Encendamos juntos una luz que simbolice unión, solidaridad y compromiso con la vida”, publicó la institución semanas atrás.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre las circunstancias del hallazgo del cuerpo ni sobre posibles capturas relacionadas con el caso.