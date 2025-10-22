El presidente Gustavo Petro reaccionó este martes 21 de octubre a la posible sanción individual que el gobierno de Estados Unidos impondría en su contra, al incluirlo en la lista OFAC, junto a más de 30 personas cercanas a su entorno político y familiar.

Durante el consejo de ministros, que se extendió por casi cinco horas, el mandatario expresó su descontento ante lo que calificó como una medida injusta. “Yo no sé a quién va a castigar Trump, si no es a mi hermano o a mi familia, porque toda tuvo que salir de ahí. Mi papá ya tiene 90 años, mi mamá es pensionada en Canadá, porque allá sí se le reconocieron sus años de trabajo”, afirmó Petro.

“Toda mi familia quedó exiliada”

En su intervención, el presidente recordó los riesgos y consecuencias personales que ha enfrentado desde sus denuncias sobre corrupción y parapolítica en Antioquia. “Aquí todos sabemos los debates que di, por eso los menciono, el debate del 2007 en Antioquia hizo que toda mi familia quede exiliada”, señaló.

Petro explicó que, salvo su hermano Juan Fernando Petro, quien decidió permanecer en el país pese a las amenazas de muerte, la mayoría de sus familiares viven fuera de Colombia.

El mandatario también se refirió a las intimidaciones que, según dijo, han sufrido sus hijas Antonella y Andrea Petro. “Mis hijas han sido amenazadas de muerte por el verdadero narcotráfico, que no son los señores de las lanchas ni los campesinos que siembran hoja de coca, sino quienes se originan en las viejas estructuras del crimen en Colombia”, aseguró.

Petro calificó las amenazas y las acusaciones internacionales como parte de una “ofensiva política y mediática” en su contra. “Ahora tengo que recordar el hilo conductor que me ha traído hasta este Palacio y que me tiene al borde de ser juzgado como un narcotraficante por el señor Trump y sus jueces”, expresó.

La lista OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida también como la lista Clinton, incluye a personas y entidades vinculadas con el narcotráfico, el terrorismo o el lavado de dinero. Ser incluido en ella implica la congelación de activos en territorio estadounidense y restricciones financieras internacionales.