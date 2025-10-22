La Policía de Bogotá informó que en las últimas horas logró la captura de un hombre de 40 años y de su pareja sentimental, una mujer de 35, acusados de abusar sexualmente de un menor de 11 años, hijo del sujeto.

De acuerdo con el informe policial, el hombre, junto a su pareja sentimental, abusó sexualmente en repetidas ocasiones del menor de edad. Los hechos habrían ocurrido en la vivienda familiar, ubicada en el barrio Bosa San Pedro, de la capital de la República.

También se reveló en la investigación que la situación de abuso se conoció luego de que la madre del menor llevara al niño a un profesional de la salud. Al parecer, el mejor, quien vivía con su padre desde hace dos años, presentaba un cuadro de depresión, por lo que su madre acudió a un psicólogo.

El hombre capturado presenta un historial judicial, por el delito de violencia intrafamiliar.

Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías emitió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Serán procesados ahora por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, dada la relación de parentesco y abuso de confianza.