El juez Penal del Circuito de Sahagún, Córdoba, Guillermo Jaramillo Rojas, denunció en desarrollo de la fallida audiencia preparatoria del juicio en contra de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, procesados por la masacre de Chimá en la que perdieron la vida tres ciudadanos, que ha sido víctima de amenazas.

El togado aprovechó el espacio virtual para hacerle saber a los intervinientes que ya puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las amenazas en contra de su vida que le exteriorizó un hombre que llegó hasta su residencia y le dijo que le daría dos tiros.

Y aunque no lo expresó directamente, el administrador judicial dejó entrever que dichas amenazas podrían estar relacionadas con el proceso judicial por la muerte del ganadero y empresario Esteban Rafael Urueta González y sus empleados Fredy Beleño y Gerardo Marzola, ocurrida el 10 de septiembre de 2024 en zona rural del municipio de Chimá.

Además de dar a conocer este hecho el juez se vio en la necesidad de declarar fallida la audiencia preparatoria del juicio después de una hora de estar instalada porque la conexión de internet con la cárcel de Ternera, en la ciudad de Cartagena, donde están presos los procesados Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés era intermitente.

Se está a la espera de que en los próximos días el juez fije una nueva fecha para la audiencia, al tiempo que anunció que de continuar con las fallas de conectividad solicitará el traslado de los detenidos a otro lugar de reclusión más cercano.

