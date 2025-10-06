Las calles céntricas, los postes de alumbrado público, los torsos de más de 4.600 deportistas de los 30 municipios del departamento e incluso el cielo de la capital cordobesa se engalanaron con el inicio de los V Juegos Departamentales y Paradepartamentales Córdoba 2025.

El evento, que se llevó a cabo el sábado 4 de octubre en la Plaza Cultural del Sinú de la ciudad de Montería, ubicada en la Avenida Primera, estuvo encabezado por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, y grandes glorias del deporte colombiano como Faustino ‘El Tino’ Asprilla, la medallista olímpica Catherine Ibargüen y el pedalista Álvaro Hodeg.

La jornada inició con el desfile de las 30 delegaciones por la Avenida Primera, desde la calle 21 hasta la Plaza María Varilla, en la calle 34, donde fue instalada, sobre el río Sinú, una tarima flotante en la que la ceremonia inaugural fue conducida por Tatán Mejía y Maleja Restrepo. Posteriormente amenizaron con su música los artistas Miguel Bueno, Altafuya, Jáder El Tremendo, Aria Vega y Juan Duque.

Gobernación de Córdoba

Hubo además un show de luces con drones, espectáculo de última generación en el que se escribió en el cielo de la capital cordobesa el nombre de este certamen: V Juegos Departamentales y Paradepartamentales.

Gobernación de Córdoba

Reconocimientos

Entre los momentos más emotivos estuvo el reconocimiento al paratleta Juan Sebastián Gómez Coa, oriundo del corregimiento de Broqueles, Moñitos, por ser subcampeón en el Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi, India, recibió la llamada en directo del gobernador, que a su vez le anunció que será beneficiario de una de las 100 viviendas que la administración construirá en 2026.

La encargada de encender la llama olímpica fue la homenajeada Liliana Palmera, excampeona mundial de boxeo en la categoría supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo.

El gobernador y la gestora social, Valeria Vega, subieron a la tarima y él anunció que a partir del próximo año construirán 100 viviendas que serán entregadas a los deportistas que ganen medallas en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027.

“Esta gran inauguración marca el comienzo de 22 días de competencias, integración y orgullo regional. Los Juegos Departamentales y Paradepartamentales no solo nos preparan para los Nacionales de 2027, sino que nos dejan una reserva deportiva sólida, con jóvenes que representan el futuro del deporte cordobés”, afirmó el mandatario.

Las competencias serán hasta el próximo 25 de octubre y se desarrollarán en los municipios de Montería, Ciénaga de Oro, Cereté, Lorica y San Antero, y reunirán a más de 6.000 atletas provenientes de los 30 municipios del departamento. Durante las justas se disputarán 36 disciplinas deportivas, de las cuales 32 son convencionales y cuatro paralímpicas, con el acompañamiento de 1.033 directivos, entre entrenadores, jefes de misión, delegados y equipos de salud.