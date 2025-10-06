Un total de 10 profesionales con importante experiencia en el sector académico se inscribieron como candidatos para la rectoría de la Universidad de Córdoba, para el período 2026-2031.

Ante la Secretaría General de la alma máter de los cordobeses se inscribieron ciudadanos procedentes de los departamentos de Santander, Sucre y Córdoba, entre ellos el actual rector Jairo Torre Oviedo.

Según el cronograma del acuerdo 080, del 6 al 10 octubre del 2025 se surte la etapa de verificación de cumplimiento de requisitos, mientras que el 14 de octubre de 2025 será publicado el listado de candidatos habilitados.

Para esta elección contarán con una consulta electrónica que será realizada el próximo martes 14 de noviembre de 2025 entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.