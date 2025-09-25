Septiembre, considerado el Mes del Patrimonio, es una fecha propicia para destacar y cuidarlo, por ello desde la gobernación de Córdoba a través de su Secretaría de Cultura, adelanta la estrategia “Pinto mi Patrimonio”.

Este es un espacio artístico y lúdico que recorre diferentes municipios del departamento con el propósito de fortalecer la identidad cultural, promover valores y fomentar hábitos saludables en niños y niñas.

gobernación de Córdoba/Cortesía

La iniciativa ya ha llegado a los municipios como Sahagún, Chinú, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Chimá, Momil, Cotorra, Purísima, Puerto Libertador, Buenavista, San Andrés de Sotavento y Tuchín.

William Puche, secretario de Cultura de Córdoba, destacó la importancia de este proceso indicando que “con ‘Pinto mi Patrimonio’ sembramos en nuestros niños y niñas el amor por lo propio. A través del arte y la tradición, cultivamos valores y fortalecemos la identidad cultural que nos une como cordobeses”.

La experiencia no solo es enriquecedora desde lo cultural, sino que también se convierte en un espacio para que las familias vivan la cultura de manera cercana. Así lo expresó Janeth Quintero Estrada, madre de uno de los niños participantes en San Andrés de Sotavento. “Es hermoso ver cómo nuestros hijos disfrutan, aprenden y se conectan con nuestras raíces. Como madre me llena de orgullo que tengan estas oportunidades que antes no existían en el municipio”.

Durante el mes del Patrimonio, la gobernación de Córdoba ha desplegado una agenda enfocada a visibilizar lo que son y lo que nos identifica como cordobeses.