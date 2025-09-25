La gobernación de Córdoba, a través de Indeportes y de la Oficina de Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS), programó para este domingo 28 de septiembre una carrera atlética por la salud.

Le puede interesar: Padre e hijo fueron asesinados en zona rural de San Martín, sur del Cesar

Esta, que es una iniciativa del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, hace parte de la estrategia “Por tu salud, vamos con toda” y es además la actividad central en el marco de la conmemoración de la Semana Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable 2025.

La Carrera 5K por la Salud contempla también actividades recreativas y deportivas para toda la familia. La participación será gratuita, abierta a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Vea aquí: En Sincelejo habilitan link para reportar daños causados por el vendaval de este jueves

Luis Aldana Dumar, director del Instituto Departamental de Deportes de Córdoba, extendió la invitación a la ciudadanía. “Queremos invitar a todos los cordobeses a sumarse con entusiasmo a la Semana Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable 2025. Esta es una oportunidad para compartir en familia, ejercitarnos, aprender y reafirmar el compromiso con nuestra salud y bienestar. La invitación es clara: pongámonos en movimiento y construyamos juntos una generación más activa y saludable”.

Cortesía

Durante la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable 2025, Córdoba ha desarrollado actividades nutripedagógicas, recreativas y deportivas en distintos municipios, enfocadas en la promoción de la actividad física, la vida saludable y la prevención del consumo de sustancias.

Lea también: Capturan en Maicao, La Guajira, a hombre condenado por feminicidio agravado en Santa Marta

En otros municipios de Córdoba también se correrá la Carrera 5K por la salud. La programación continúa el miércoles 1° de octubre en Chinú, a partir de las 7:00 de la mañana; el viernes 3 de octubre en Montería, desde las 6:00 de la tarde habrá un evento masivo, y el sábado 4 de octubre en Cereté desde las 3:00 de la tarde es la Competencia “Fuertemente Activo”.